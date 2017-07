Le département de l’anesthésie-réanimation des Cliniques universitaires de Kinshasa en congrès

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- Le département de l’anesthésie-réanimation (DAR) des cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), a participé au congrès de la Société d’anesthésie et réanimation d’Afrique noire francophone (SANRAF) et au 45ème congrès annuel de la Société de réanimation de la langue française (SRLF ), au cours de l’année académique 2016-2017, a appris l’ACP lundi du bureau de la faculté de médecine(FACMED).

Au cours du congrès de la (SANRAF) tenu à Yaoundé du 30 novembre au 02 décembre 2016, ce département avait exposé treize (13) communications orales. Une conférence a été animée par le Chef du département, le Pr Dr Kilembe Manzanza, sur le thème « l’anesthésie chez les patients avec hypertension artérielle (HTA sévère) », a précisé la source. Concernant la réanimation, le 45ème congrès annuel de la (SRLF), organisé du 11 au 13 janvier 2017 à Paris, a permis au département de développer deux communications, dont celle portant sur « la mise en place et évaluation de l’impact d’un ventilator-bundle aux CUK, étude avant et après », a été primée, a révélé la même source.

La Société d’anesthésie, rappelle-t-on, regroupe tous les médecins anesthésistes réanimateurs exerçant en Afrique noire francophone ou originaires de cette région. Elle favorise des contacts et échanges des vues et d’expériences entre médecins anesthésistes réanimateurs et autres professionnels des services de Santé. Elle vise aussi à promouvoir toute action de nature à développer la pratique de l’enseignement et de la recherche en anesthésie réanimation dans les pays représentés.

La SRLF par contre vise l’amélioration des soins en urgence vitale et réanimation, leur promotion auprès des organismes officiels et publics. Elle s’efforce d’accroitre ses relations avec des associations et sociétés de réanimation d’autres pays, notamment les pays francophones afin de développer la politique officielle de la francophonie. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet