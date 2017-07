Déploiement des agents de l’OCC dans les dépôts des produits pétroliers à Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 19 juillet 2O17 (ACP).- Des équipes des agents de l’Office Congolais de Contrôle(OCC), Direction provinciale du Kasaï oriental, sillonnent depuis mardi les dépôts de stockage et des ventes des produits pétroliers implantés dans les cinq communes de la capitale mondiale du diamant pour l’étalonnage du carburant commercialisé à Mbuji-Mayi, indique une source du secteur pétrolier.

Après les résultats qui seront issus des analyses, des échantillons relevés à chaque dépôt, une liste des vendeurs et vendeuses de la mauvaise qualité de ces produits, sera dressée et transmis devant le procureur de la République pour interpeller les opérateurs économiques qui vendent les produits impropres à la consommation principale cause des pannes fréquentes enregistrées par les véhicules privés et de transport, motos-taxis et groupes électrogènes utilisés par les sociétés de communications pour faire fonctionner leurs sites.

Après cette étape d’interpellation, il sera procédé au scellage des maisons reconnues vendeuses de mauvais produits pétroliers dans le cadre de la lutte contre la pratique de commerce illicite à Mbuji-Mayi. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI