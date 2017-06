La dépréciation du Franc congolais à la base de la hausse des prix sur le marché

Kinshasa, 26 Juin 2017 (ACP).- La dépréciation du Franc congolais sur le marché de change est à la base de la hausse des prix des biens à Kinshasa et en provinces, indique la mercuriale de l’Institut national de la statistique (INS), dans un communiqué parvenu lundi à l’ACP.

Selon la source, l’inflation hebdomadaire pour la semaine du 19 au 24 juin s’est située à 1,789% au niveau national et à 1,745% à Kinshasa. En cumul, elle se situe à 18,919% au niveau national et à 18,559% à Kinshasa. En annualisée, elle se situe à 43,391% au niveau national et à 42,490% à Kinshasa.

En glissement annuel, l’inflation se situe à 31,103% au niveau national et à 31,434% à Kinshasa.

Cette situation, souligne la même source, a occasionné au cours de cette semaine la hausse des prix des céréales, du sucre, des viandes, des poissons surgelés, des laits et produits laitiers, des huiles importées, des pâtes alimentaires et des produits pharmaceutiques.

Les boissons alcoolisées importées, les services d’hébergement et de restauration, des meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, des produits d’entretien courant des ménages, des appareils électroménagers, des pagnes, des vêtements et chaussures, des matériaux de construction, ont été aussi sous le coup de la dépréciation du Franc congolais sur le marché de change.

Il s'agit aussi des billets d'avion des lignes aériennes continentales et intercontinentales, des pièces de rechange pour véhicules, des fournitures scolaires et de bureau, des services d'Internet, des ustensiles de cuisine et des produits et services des soins corporels, précise la source.