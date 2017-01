Le député provincial Robert Seninga invite la population de Masisi à l’enrôlement massif

Goma, 1er Janvier 2017 (ACP).- Le député provincial Seninga Sebishuti, élu de la circonscription électorale de Masisi, a invité la population de Masisi à s’enrôler massivement pour se taper plus de sièges aux élections prochaines qui pointent à l’horizon.

Cette invitation a été faite à l’issue d’un entretien que Cet opérateur politique du Nord-Kivu a eu avec la presse locale. Élu aux élections de 2006, le député Seninga a d’abord brossé la situation de sa circonscription électorale qui a connu des moments d’atroces troubles ayant conduit aux meurtres de plusieurs personnes dont ses ex-électeurs.

Il a exhorté la population de Masisi à se mobiliser à cette étape renouvèlement du fichier électoral dans les coins et recoins de Masisi, car a-t-il indiqué, l’enrôlement reste la seule brèche pouvant permettre à la population de sanctionner positivement ou ne négativement leurs anciens élus. « Ayant choisi en 2006 la voie de la démocratie, il faut concrétiser ce qu’on a choisie. Et donc, l’enrôlement est la voie et est un devoir pour arriver à être élu ou se faire élire à un poste donné » a-t-il martelé.

En outre pour que ces opérations d’enrôlement se passent en bonne et due forme, l’élu de Masisi n’a pas maqué d’inviter le gouvernement à renfoncer la sécurité dans tous les coins de son Masisi natal. Abordant la situation sécuritaire dans la province en général, le député provincial Seninga a condamné avec tous ses muscles les assassinats et massacres enregistrés au cours de ces années dans le Nord-Kivu.