Les députés nationaux satisfaits des réponses des membres du gouvernement

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat à la Justice, Alexis Thambwe Mwamba et son collègue de l’Energie et ressources Hydrauliques, Ingele Ifoto, ont satisfait, lundi, dans leurs réponses aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors des séances consacrées à l’examen du projet de loi complétant et modifiant la loi portant dispositions applicables aux ASBL et aux établissements d’utilité publique, pour le premier, et à la question orale avec débat au sujet de la construction du barrage de Kakobola (Province du Kwilu), pour le deuxième, au cours d’une plénière présidée par Remis Massamba, deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement.

Alexis Thambwe Mwamba a dégagé toutes les inquiétudes des députés nationaux au sujet du fonctionnement en RDC des ASBL du droit congolais confessionnel et non confessionnel ainsi que celles de droit étrangers, indiquant qu’aucune ASBL ne doit évoluer en électron libre, tous ayant l’obligation de se conformer aux lois de ce pays la législation.

Pour le ministre d’Etat, le gouvernement s’impliquera pour soumettre l’implantation des églises à une enquête de conformité avec la loi en la matière, en mettant un accent sur la nécessité pour le fondateur et/ou le représentant légal de disposer d’un diplôme universitaire en théologie, avant de déplorer un effectif toujours en augmentation (11.119) des ASBL confessionnelle (églises).

Il a, par ailleurs, pris en compte les remarques lui formulées par les députés pour l’amélioration de ce projet de loi. Le projet de loi est envoyé à la commission PAJ pour toilettage. Pour sa part, le ministre Ingele Ifoto, a soutenu que la fourniture de l’électricité produite par le barrage de Kakobola, une réponse de la politique gouvernementale de l’industrialisation en vue de la création d’emploi dans la province du Kwilu, n’est plus loin de sa concrétisation.

La construction de ce barrage dont le projet a obéi aux exigences d’études de faisabilité est à 90% fini. Un appel d’offre a été lancé pour l’implantation des réseaux de transport Idiofa-Gungu-Kikwit. Le patron de l’Energie et ressources Hydrauliques a lui aussi accepté sportivement les remarques et recommandations des élus nationaux pour accélérer le processus de la mise en service de ce barrage. ACP/Kayu/JGD