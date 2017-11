La dernière ligne droite dans la course à la qualification au Mondial-Russie 2018

Kinshasa, 10 Nov. 2017 (ACP).- La 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football en Afrique, programmée du vendredi 10 au mardi 14 novembre, constitue la dernière ligne droite dans la course à la qualification au tour final de Russie 2018.

L’Egypte et le Nigeria ayant déjà validé leurs tickets pour le rendez-vous russe, trois places restent encore à prendre. La Tunisie et la RDC se disputeront à distance la première place du groupe A, tandis que la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Maroc aura des allures de finale du groupe B, indique rfi.fr.

Première du groupe A, la Tunisie paraît avoir son destin en main et il lui suffira d’un match nul face à la Libye pour valider son ticket pour la Russie. Elle qui a hébergé des matches de la Libye sur son sol, avec parfois des soutiens de toutes sortes, dans cette compétition.

En embuscade, bien évidemment, la RDC peut encore caresser un mince espoir de qualification mais il lui faudra au moins gagner par deux buts d’écart contre la Guinée et que, dans le même temps, les Aigles de Carthage s’inclinent face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye.

Cette dernière journée des qualifications au Mondial 2018 atteindra surtout son paroxysme avec la rencontre Côte d’Ivoire – Maroc. Un match aux airs de finale puisque son vainqueur terminera premier du groupe C et validera son ticket pour le Mondial.

Avec un point d’avance sur la Côte d’Ivoire, les Marocains pourront se contenter d’un match nul mais ils auront le désavantage de jouer à l’extérieur, au stade Félix Houphouët Boigny de la commune de Cocody, à Abidjan, dans une ambiance survoltée acquise à la cause totale des Eléphants.

Voici le calendrier des matches de la 6ème et dernière journée :

Samedi 11.11.2017 : RD Congo-Guinée (groupe A), Tunisie-Libye (groupe A), Zambie-Cameroun (groupe B), Gabon-Mali (groupe C), Côte d’Ivoire-Maroc (groupe C) ;

dimanche 12.11 : Congo-Ouganda (groupe E), Ghana-Egypte (groupe E) ; mardi 14.11 : Burkina Faso-Cap Vert (groupe D), Sénégal-Afrique du Sud (groupe D).

Par ailleurs, les classements complets s’établissent comme suit :

Groupe A :

Tunisie (13 points +7), RD Congo (10 points +5), Guinée (3 points -6) [E], Libye (3 points -6) [E] ;

Groupe B :

Nigeria (13 points + 8) [Q], Zambie (7 points +1) [E], Cameroun (6 points -2) [E], Algérie (1 point -7) [E] ;

Groupe C :

Maroc (9 points +9), Côte d’Ivoire (8 points + 4), Gabon (5 points -5) [E], 4. Mali (3 points -8) [E] ;

Groupe E :

Egypte (12 points +4) [Q], Ouganda (8 points +1) [E], Ghana (6 points +2) [E], Congo (1 point -7) [E] ACP/Mat/JGD