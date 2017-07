Derniers hommages de la communauté de l’UNIKIN au professeur Kisaka Kia Ngoy

Kinshasa, 06 juillet 2017(ACP)-La communauté de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) a rendu, mercredi, ses derniers hommages au professeur Kisaka Kia Ngoy de la faculté de Droit, décédé le 27 juin 2017, à l’âge de 81 ans aux Cliniques universitaires de Kinshasa.

Le recteur de l’UNIKIN, le Pr Daniel Ngoma-Ya-Nzuzi, a, au nom de la communauté universitaire, mis en exergue les qualités scientifiques et morales de l’illustre disparu, lesquelles ont contribué de manière significative à la formation et à l’encadrement de la jeunesse pendant plus de 45 ans dans le domaine du Droit pénal et de la criminologie.

Le Pr Marie-Thérèse Kenge Ngomba, doyenne de la faculté de Droit a salué aussi la mémoire d’un grand intellectuel qui a consacré toute sa vie à la formation de l’élite de demain et fait la fierté de la faculté de droit à travers ses enseignements en droit pénal et en criminologie.

Elle a relevé qu’au-delà de ses charges académiques, l’illustre disparu a également occupé plusieurs fonctions dans l’appareil judiciaire en qualité notamment de président de la Cour suprême de justice et de secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature.

Une audience solennelle en son hommage a également été tenue mercredi à la Cour suprême de justice en sa qualité d’ancien haut magistrat près de cette haute juridiction. La dépouille mortelle de cet homme de science a été mise en terre au cimetière « Nécropole Terre et Ciel ».ACP/ kyu/Bsg/Kgd