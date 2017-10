Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- La communauté de l’Université de Kinshasa (UNIKIN) a rendu samedi, au cours d’une séance académique, à cet alma mater, ses derniers hommages au Pr. Daniel Gambembo Fumu Wa Utadi, doyen honoraire de la faculté des lettres et sciences humaines décédé le 3 octobre dernier, à Bruxelles, pour de nombreux services rendus à l’université congolaise et la nation tout entière durant 50 ans.

Le secrétaire général académique de l’UNIKIN, le Pr Célestin Musao Kalombo, a, dans son oraison funèbre faite au nom du recteur, salué les qualités morales et intellectuelles dont l’illustre disparu qui a occupé plusieurs fonctions académiques, administratives et politiques a fait preuve.

Le doyen de la faculté des lettres et sciences, le Pr Matangila, le président de l’APUKIN, le Pr. Kitombole et le délégué des étudiants de cette faculté, ont également fait des éloges à l’endroit du défunt Pr. Gambembo qui s’est spécialisé dans la recherche et fait remarquer dans l’enseignement, notamment dans le domaine métaphysique en philosophie.

Né le 3 décembre 1941, à Indela dans le secteur de Kilamba, territoire de Gungu, province du Kwilu, le Pr Gambembo qui a accédé à l’éméritat à l’UNIKIN en 2010, a fait ses études primaires dans la mission catholique Totshi et les humanités au Petit séminaire de Kinzambi, tandis qu’il a suivi la formation en philosophie et lettres à l’Université Urbanière de Rome (Italie). Il a ensuite entrepris les études doctorales à l’Université de Fribourg, en Suisse, où il obtint tour à tour un doctorat en philosophie et en lettres françaises modernes de 1964 à 1967.

Il a été titulaire de la Chaire de philosophie à l’Université officielle de Bujumbura, au Burundi, de 1969 à 1974, professeur des universités en RDC, conseiller au bureau politique du MPR de 1973 à 1974, président de la commission révolutionnaire de contrôle de la presse et de la culture de 1974 à1977, commissaire politique et directeur de l’école du parti, l’Institut Makanda Kabobi, de 1974 à 1990.

Un philosophe d’école de l’authenticité

Le chef de département de philosophie, le Pr. Paulo Manuelo, dans son intervention, a fait savoir que le Pr. Gambembo était un philosophe dans l’école de l’authenticité dont l’héritage intellectuel reste pour des générations futures.

Il a cité ses récentes publications en cette matière notamment «le leadership, le système de gouvernance en philosophie traditionnelle», où le philosophe Gambembo lance un appel aux Africains à faire un retour en arrière en vue de puiser dans la tradition l’authenticité, valeur qui avait marqué aux sociétés africaines en les adaptant aux réalités actuelles pour se développer et permettre continent noir de combler le déficit en leadership.

Pour la promotion de ces valeurs éthiques, nationalistes, d’excellence, de méritocratie à inculquer en Afrique, le philosophe a insisté sur l’investissement dans l’éducation transformatrice.

Auparavant, une messe de suffrage avait été dite par l’abbé François Luyeye à la paroisse Notre Dame de la Sagesse de l’UNIKIN. ACP/BSG/Wet