Désignation des membres des commissions spécialisées à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- Le comité exécutif de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo, lors de sa séance du 12 octobre 2017, a désigné les membres de ses différentes commissions spécialisées pour la saison 2017-2018, indique un communiqué de cette entité sportive parvenu mardi à l’ACP.

Selon le document, ces commissions se présentent de la manière suivante : Commission de discipline et des compétitions (CDC) président : Ntumba Doli Luc Tangere, vice-président : Kabundu Kabobo René, secrétaire : Mavoka Masungu Pepe, membres : Songe Vincent Mutabi, Mlle Bissa Isabelle et José Mongele Kokou ; Commission des arbitres (CA) président : Luwanu Lwakanda Dereck, vice-président : Kabunjiki Balanganayi, secrétaire : Gaby Nkie Mfinduo, membres : Bokanga Tshima Patrick Patou, Tshite Tshomba John, Kazakundi Tulanda Marcel et Fode Sola ; Commission de conciliation et des transferts (CCT) : président Leandre Donkekar, vice-président Nitu Mfuidi, secrétaire Kapesa Bongi Mozart, membres : Mena Jean et Makiese Kiala Simon. Commission de protocole : présidente Mme Mengi Miezi Mado. ACP/Mat/Wet