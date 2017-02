La désignation du Premier ministre devra se faire dans le respect de l’ordre politique, selon la MP

Kinshasa, 17 Fév. 2017 (ACP).- M. Adolphe Lumanu, membre du bureau politique de la Majorité présidentielle (MP), estime que la désignation du Premier ministre issu du Rassemblement doit se faire dans le respect de l’ordre politique et institutionnel établi et reconnu par toutes les parties. «La MP a fait des concessions, passant de sept à une liste de trois candidats Premier ministre à proposer au Président de la République pour nomination. Cette concession majeure, appuyée en plénière par la CENCO et toutes les autres parties prenantes, devrait permettre de faire avancer le processus de mise en application de l’accord politique global et inclusif sans gêner le fonctionnement harmonieux des institutions, nécessitant une certaine cohésion au niveau de ses animateurs», a-t-il déclaré, au cours d’une conférence de presse vendredi à Kinshasa. «Concevoir les choses autrement, c’est vouloir transformer le pouvoir discrétionnaire de nomination du Président de la République en simple investiture du Premier ministre, en violation de l’article 78 de la Constitution», a-t-il précisé.

La MP, a affirmé Adolphe Lumanu, réitère son soutien à la mission de bons offices de la CENCO en vue de permettre la conclusion par les parties de l’arrangement particulier pour la mise en œuvre de l’accord, dans le but d’organiser les élections apaisées, crédibles et transparentes.

Concernant le remplacement d’Etienne Tshisekedi au poste du président du Conseil national de suivi de l’accord (CNSA), il a indiqué que son acceptation l’a été «à titre personnel», au vu de sa carrure politique et de l’unanimité autour de son nom, et qu’il n’appartenait pas au Rassemblement seul, à l’exclusion de toutes les parties prenantes, de se donner le devoir de choisir unilatéralement un autre candidat pour pourvoir à son remplacement.

La MP estime que s’il faut se limiter à la lettre de l’accord, un consensus devra également être trouvé sur le candidat à proposer pour le remplacement au poste de président du CNSA, a-t-il dit. «Procéder autrement serait violer le principe de la gestion consensuelle des institutions pendant la période préélectorale et électorale», déclaré M. Lumanu. «L’accord ayant été signé et les discussions en vue de la signature de l’arrangement particulier engagées, la MP note qu’à ce stade, elle n’a pas d’autre acte à poser si ce n’est attendre l’issue des échanges», a-t-il soutenu, ajoutant que la MP réitère son engagement à ne ménager aucun effort tendant à la consolidation de la paix, de l’unité et de la cohésion nationale. ACP/Fng/JGD