Le destin du TP Mazembe se trouve entre les mains de ses joueurs, déclare le capitaine Rainford Kalaba

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- Le destin du TP Mazembe se trouve entre les mains des joueurs face à Horoya AC de la Guinée, samedi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, en match de la 6ème et dernière journée du groupe D des 8èmes de finale de la 14ème Coupe de la Confédération, a déclaré l’international zambien et capitaine Rainford Kalaba à tpmazembe.com. «Nous allons aborder ce match avec la responsabilité qu’impose un match de Coupe d’Afrique à domicile, celle de gagner. Nous ferons tout pendant 90 minutes pour nous qualifier. Au match aller à Conakry, nous avons été sereins après l’ouverture du score de Horoya. Offensivement ça nous avait permis d’égaliser et défensivement, nous n’avons pas pris d’autre but. Nous allons travailler cette semaine pour corriger les erreurs surtout dans la conclusion afin d’être plus adroits dans les derniers gestes. Nous avons notre destin entre les mains. Nous aurons l’avantage de jouer devant notre public et nous lui demandons de venir très nombreux au stade pour nous pousser à la qualification», a indiqué Rainford Kalaba.

Les Corbeaux lushois ont entamé la mise au vert le mardi 4 juillet au Centre de Futuka en vue de préparer cette échéance en toute sérénité. Initialement prévue le dimanche 9 juillet, la rencontre a été ramenée au samedi 8 juillet par la CAF compte tenu des exigences des diffuseurs qui voudront proposer aux téléspectateurs toutes les rencontres décisives en temps réel.

Arrivée de Horoya mercredi à Lubumbashi

La délégation de Horoya AC, composée de 55 personnes, est arrivée mercredi à 13h à Lubumbashi, au Haut-Katanga, en provenance d’Addis-Abeba, en Ethiopie, où le club guinéen avait fait une longue escale, selon le site du TP Mazembe. ACP/Fng/BSG/JGD