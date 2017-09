Détection des meilleurs athlètes kinois pour le championnat national de la FEACO fin septembre à Kinshasa

Kinshasa, 21 Sept. 2017 (ACP).- Cinq entraîneurs nationaux d’athlétisme ont organisé, mercredi sur les pistes du stade des Martyrs, des sessions de compétition pour détecter les meilleurs athlètes de la ville de Kinshasa afin de mieux préparer le championnat national de la spécialité qu’organisera la Fédération d’athlétisme au Congo (FEACO).

A l’issue de celles-ci, les athlètes dont les noms ci-après, se sont distingués en finales dans leurs séries respectives : 100m messieurs – Homard 11’’25, Alune 11’’27, Michael 11’’35, Bébé 11’’40, Ekembe 12’’11 et Joël 12’’17 ; 100m dames – Luntadila Baku 12’’50, Mvonga Yemo 16’’20, Vangu Mbola 18’’34 ; 200m messieurs – Yannick Kinkela 23’’02, Mpadi Mukoko 26’’18, Kalengayi Djimmy 26’’85 ; 400m messieurs – Kalengayi Djimmy, Mafisango Trident 58’’56, Mpotomene Laurent 56’’00 ; 800m messieurs – Christian Ucircant 2’14’’31, Badiangani Erick 2’17’’58 et Bofale Eunock 2’18’’34 ; 1500m messieurs – Mpiose Dituntala 4’32’’97 et Meschak Mufunshi 4’37’’44 ; marche – Amundala Aindje 14’35’’, Malonga Gloire 17’39’’65, marche cadets – Banza Aminazo 14’’71, Male Ndoukunzu 15’’32 et Shabani Kalema 16’’72 ; saut en hauteur – Konzo 1,75m, Mundondo 1,55m, Kahungu 1,55m.

Le championnat national d’athlétisme aura lieu du 28 au 30 septembre à Kinshasa. ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB