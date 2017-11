Détermination des humanitaires face aux besoins criants dans le territoire de Fizi

Bukavu, 24 nov. 2017(ACP).- Les humanitaires opérationnels dans le territoire de Fizi restent déterminés à faire face aux besoins criant encore perceptibles dans cette zone.

Selon les notes d’informations du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), ces acteurs souhaitent travailler pour combler ces besoins particulièrement dans la partie Nord et sur le littoral du lac Tanganika.

L’ONG Action pour la Coopération Technique et Développement ‘’ ACTED ‘’ envisage d’assister 1092 ménages déplacés, retournés ou famille d’accueil en biens non alimentaires, 3500 en vivres et 328 en kits hygiéniques sur l’axe Katanga-Sebele dans le territoire de Fizi. De son côté, World Vision compte distribuer une assistance constituée de vivres à environ 5017 ménages déplacés de l’axe Malinde-Fizi et Makobola-Lusenda. ACP/Fng/Yhm/Mat/May