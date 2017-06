Deux agences des Nations unies pour une aide d’urgence aux déplacés internes en RDC

Kinshasa, 28 juin 2017 (ACP).- L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO) et le Programme alimentaire mondial( PAM) lancent un appel aux donateurs et partenaires de la RDC, pour une aide d’urgence aux populations déplacées internes de la qui ont atteint à ce jour près de 3 millions de personnes, ont annoncé mercredi, Alexis Bonte de la FAO et Claude Jibidar du PAM, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations unies à Kinshasa.

Les deux fonctionnaires internationaux représentant ai de la FAO et son homologue du PAM ont effectué dernièrement une mission conjointe dans les camps situés autour de Kalémie (Katanga) et de Tshikapa, au Kasai où l’on compte deux millions de déplacés, en compagnie des directeurs des urgences des deux organisations, afin de développer une stratégie conjointe d’intervention pour répondre aux besoins urgents des populations affectées par des crises dans plusieurs parties du pays.

« Des enfants et des femmes ont vécu des atrocités qui les ont extrêmement marquées. Malgré tout cela, ces dames nous inspirent du respect pour leur courage, ténacité et leur gout de la vie » , ont-ils déclaré en substance.. Des mesures préconisées tournent autour de trois composantes : une aide sur place pour une production agricole locale, un volet de projets pour ceux qui retournent en vue de recommencer une activité, et le crédit PAM. Les deux agences vont travailler ensemble. Pour fournir une assistance à plus de 66.000 déplacés dans le Haut – Lomami et le Tanganyika.ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI