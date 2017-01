Les deux Congo en groupe G avec le Zimbabwe et le Liberia aux éliminatoires de la CAN-2019

Kinshasa, 13 janv. 2017 (ACP).- La RDC et le Congo partagent le groupe G avec le Zimbabwe et le Liberia aux éliminatoires de la 32ème Coupe d’Afrique des nations de football qu’abritera le Cameroun en 2019.

La confrontation la plus attendue aura indiscutablement lieu entre la RDC, tenante de la médaille de bronze de la 30ème CAN, et le Congo. Les deux voisins auront des comptes à se régler d’autant plus que la dernière fois qu’ils s’étaient croisés, la victoire avait souri aux Léopards, vainqueurs 4-2 des Diables Rouges en quarts de finale de la CAN 2015, en Guinée Equatoriale. Dans ce groupe, le Zimbabwe et le Liberia auront également leur mot à dire.

Selon le tirage effectué par la CAF (Confédération africaine de football), jeudi soir à Libreville, les 6 équipes les moins bien classées devront d’abord passer par des préliminaires avec au menu Sao Tomé-Madagascar, Comores-Maurice et Djibouti-Soudan du Sud. Les trois vainqueurs de ce premier tour intégreront ensuite leurs groupes respectifs de qualification.

Six journées sont au programme des poules. Au terme de celles-ci, le premier de chacun des 12 groupes sera qualifié pour la CAN en compagnie des trois meilleurs 2èmes de l’ensemble des groupes.

Cette fois, les résultats du pays-hôte, le Cameroun, qualifié d’office, seront pris en compte. En héritant des Lions Indomptables dans le groupe B, le Maroc s’en tire donc très bien puisqu’il aura juste à devancer le Malawi et les Comores ou l’Île Maurice (qui s’affronteront en tour préliminaire) sans se soucier du Cameroun pour valider son billet. Une mission largement à la portée des Lions de l’Atlas.

Le Nigeria aura encore du boulot

Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire devra en revanche se méfier du groupe H avec la Guinée, revancharde après avoir manqué l’édition 2017, mais aussi la Centrafrique et le Rwanda. Dans le groupe J, la Tunisie aura aussi fort à faire face à l’Egypte qui l’a battue sur le fil (1-0), le dimanche 8 janvier, en match amical, ainsi que le Niger et le Swaziland. Avec le Togo, le Bénin et la Gambie, l’Algérie n’aura elle non plus droit à l’erreur.

Le groupe C abritera, quant à lui, un choc Mali-Gabon, déjà adversaires en qualifications au Mondial-Russie 2018, pendant que la poule F ne sera pas une partie de plaisir pour le Nigeria, grand absent de la CAN-Gabon 2017 et qui devra avoir les deux pieds à terre pour affronter notamment l’Afrique du Sud et la Libye.

Ci-après les groupes des éliminatoires prévues de mars 2017 à novembre 2018 :

Groupe A: Sénégal, Guinée équatoriale, Soudan, Sao Tome&Principe/ Madagascar

Groupe B: Cameroun, Maroc, Malawi, Comores / Ile Maurice

Groupe C: Mali, Gabon, Burundi, Djibouti / Soudan du Sud

Groupe D: Algérie, Togo, Bénin, Gambie

Groupe E: Nigéria, Afrique du Sud, Libye, Seychelles

Groupe F: Ghana, Ethiopie, Sierra Leone, Kenya

Groupe G: RD Congo, Congo, Zimbabwe, Libéria

Groupe H: Côte d’Ivoire, Guinée, Centrafrique, Rwanda

Groupe I: Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie

Groupe J: Tunisie, Egypte, Niger, Swaziland

Groupe K: Zambie, Mozambique, Guinée-Bissau, Namibie

Groupe L: Cap Vert, Ouganda, Tanzanie, Lesotho

Calendrier des matches :

20-28 mars 2017 : 2 matches du Tour préliminaire

05-13 juin 2017 : Journée 1

19-27 mars 2018 : Journée 2

03-11 septembre 2018 : Journée 3 et Journée 4

08-16 octobre 2018 : Journée 5

05-13 novembre 2018 : Journée 6. ACP/Mat/May