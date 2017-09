Kinshasa, 04 septembre 2017 (ACP).- Les ministres du Portefeuille et des Mines, Wivine Mumba et Martin Kabwelulu, se sont envolés lundi pour Bunia et Nizi, dans la province de l’Ituri, nord-est de la RDC, pour lancer la production d’or de la société publique « SOKIMO », société de production d’or de Kilomoto. Le président du conseil d’administration de cette société, Kithima Nzuzi, fait également partie du voyage. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM

