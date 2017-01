Les deux gemmes produites par la MIBA suscitent de l’intérêt des investisseurs

Mbuji-Mayi, 21 janv. 2017 (ACP).- Les deux gemmes de 146.80 et 87 carats de diamant produites dernièrement par la Société Minière de Bakwanga (MIBA) suscitent actuellement beaucoup d’intérêts de la part de certains investisseurs étrangers qui multiplient leurs contacts avec la haute direction de cette entreprise, constate-t-on à Mbuji-Mayi.

C’est aussi dans ce même cadre qu’une délégation de la firme américaine EDS, en séjour à Mbuji-Mayi pour un appui en développement et un soutien potentiel à la relance effective de la MIBA. Le porte parole de cette firme a déclaré à la presse, que son entreprise est déterminée de signer un contrat de partenariat avec la MIBA dans le domaine technique et financier une bonne exploitation.

Il sied de rappeler qu’outre la relance de la MIBA, EDS dispose d’un plan de développement qui vise la création d’autres sociétés minières, dans le but d’accroître la production industrielle de diamant et de créer les emplois. La relance effective de la MIBA nécessite d’énormes moyens pour doter l’entreprise des engins lourds, alors qu’elle compte d’importants gisements qui peuvent être exploités sur près d’un siècle, rapportent certains géologues qui évoquent par ailleurs la présence d’autres minerais comme l’or, le cuivre, zinc, plomb et fer. ACP/ZNG/Kgd