Deux journées spéciales pour l’enrôlement des majeurs dépourvus de cartes à Butembo

Butembo, 08 février 2017(ACP).- Le maire de la ville de Butembo, Théodore Sikuly Uvasaka Makala a, de concert avec les quatre bourgmestres, sollicité auprès de la responsable de la Commission électorale nationale indépendante CENI, deux journées spéciales afin de faciliter l’enrôlement des citoyens majeurs ayant perdu leurs anciennes cartes pour une raison ou une autre.

Pour l’autorité urbaine, l’idéal est de voir un plus grand nombre possible d’électeurs obtenir ce document précieux qui ouvre la voie au choix de ses propres dirigeants. Cette requête a reçu l’approbation de la part de Mme Georgette Kibendelwa, chef d’Antenne de la CENI-Butembo qui a fixé les jours de mardi et le vendredi. Néanmoins, le requérant dans cette situation devra se munir d’une note de l’autorité de base en guise de témoignage.

Les personnes concernées par cette mesure dérogatoire, rappelle-t-on, sont celles ayant perdu leurs cartes d’électeurs dans des cas de force majeure et celles qui ont atteint l’âge de la majorité après l’enrôlement de 2011 et les élèves futurs majeurs actuellement âgés de 16 et 17 ans.

Cette mesure a satisfait plus d’une personne surtout les voyageurs qui, faute de la carte d’électeur, ne savaient plus à quel Saint se vouer. ACP/Fng/Zng/May