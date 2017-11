Deux ONG locales pour une jeunesse sans violence à Kinshasa

Kinshasa, 12 Nov. 2017 (ACP).- Aide à l’enfance défavorisée (AED) et la Coalition nationale de l’éducation pour tous (CONEPT), deux ONG locales, ont célébré samedi à Kinshasa la fin de la première phase du projet « Club des jeunes contre la violence », consistant à empêcher ces derniers de rejoindre les groupes de bandits urbains communément appelés « kuluna », en les incitant à devenir des acteurs de changement.

Selon M. Mike Muamba, directeur de l’école primaire Mbongwana, également centre de rattrapage des enfants, dans la commune de Kintambo, ces jeunes ont été sensibilisés durant trois mois à être capables d’apporter un changement de comportement en famille et dans la communauté ainsi qu’à partager leurs nouvelles idées et expériences vécues dans les groupes.

Initié sous le slogan » je change de comportement, tu changes d’attitudes et le monde se transforme« , ce projet, a souligné l’un des facilitateurs du centre, Clément Munengo, vise à briser également le cycle de violences faites à l’enfant en famille notamment la maltraitance et l’ingratitude des parents vis à vis des travaux ménagers accomplis par des enfants.

L’objectif de la première phase de cette campagne était de protéger l’enfant sous toutes les formes de violences suivant entre autres principes: la participation, l’intérêt, la liberté, l’égalité et la responsabilité. Plusieurs thèmes ont été retenus pour sensibiliser ces jeunes et pour leur servir de préventions primaire et secondaire face aux violences physiques et psychologiques dont: « genre et sexe », « pouvoir et relations », « comprendre la violence et son cycle » et « communication pour la transformation des conflits ». ACP/Bsg/May