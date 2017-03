Deux  paires des Léopards U21du beach volley prendront part à la CAN-Egypte 2017

Kinshasa, 29 mars 2017 (ACP).- Deux paires des Léopards U21 de la RDC, soit un couple dans chaque version, prendront part, du 28 mars au 3 avril 2017, à la Coupe d’Afrique des nations de beach volley au Caire, en Egypte.

Les deux paires des Léopards dames et messieurs U21 retenues par le staff technique pour défendre les couleurs de la RDC au pays des Pharaons sont : en version féminine : Sarah Mundumunu Muyeka (Canon de Ndjili), capitaine, et Ngamasata Maleluka (La Loi) ; chez les messieurs : Phezo Fernand (Mwangaza), capitaine, et Salasala Perpetu (Révolution).

La particularité du Beach volley vis à vis du volleyball de salle est qu’il n’y a pas d’entraineur dans la zone technique ainsi que des joueurs remplaçants au cours de la rencontre.

Cette compétition est qualificative à la Coupe du monde du beach volley à Nanjing, en Chine, en juin 2017.