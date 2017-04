Les deux principaux opposants zimbabwéens s’allient contre le Président Mugabe

Kinshasa, 20 Avril 2017 (ACP).- Le chef de l’opposition zimbabwéenne Morgan Tsvangirai et l’ex-vice-présidente du pays Joice Mujuru ont annoncé mercredi la formation d’une alliance contre le Président Robert Mugabe à l’occasion des élections générales prévues l’an prochain dans le pays, ont signalé jeudi les médias étrangers. « Ce n’est que le début de la construction d’une large alliance afin d’affronter la ZANU-PF (le parti au pouvoir) d’ici les élections en 2018″, a annoncé Morgan Tsvangirai lors d’une conférence de presse, après la signature de l’accord. « C’est notre lutte collective et j’appelle le peuple du Zimbabwe à nous rejoindre pour reprendre notre pays, notre liberté et notre dignité », a-t-il poursuivi.

Le chef du Mouvement pour un changement démocratique (MDC) a assuré que d’autres accords seraient prochainement signés avec des petits partis pour former une grande coalition électorale.

Joice Mujuru, ex-vice-présidente de Robert Mugabe, désormais dans l’opposition, n’a pas caché son enthousiasme après la signature de cet accord. « Notre joie est incommensurable. C’est quelque chose dont nous discutons depuis l’an dernier. Nous avons hâte de voir le Zimbabwe redevenir le grand pays qu’il a été », a lancé celle qui dirige désormais le Parti national du peuple (NPP). Joice Mujuru, qui avait occupé des postes ministériels dans tous les gouvernements du pays depuis son indépendance en 1980, était tombée en disgrâce en 2014. ACP/FNG/Kayu/FMB