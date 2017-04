Le développement du commerce transfrontalier au centre des échanges entre la RDC et du Rwanda

Bukavu, 25 Avril 2017 (ACP).- Le ministre du Commerce extérieur, Aimé Boji Sangara, et son homologue rwandais, François Kanimba, ont invité le weekend à Bukavu, les services sous leurs tutelles à ne pas créer des barrières tarifaires et non tarifaires sans se consulter mutuellement en vue de faciliter le développement du commerce transfrontalier entre ces deux pays.

Ces deux hommes d’Etat se sont aussi convenus de tenir des réunions régulières à travers les comités conjoints aux frontières pour l’érection des barrières tarifaires ou non tarifaires dans le cas échéant. Le Ministre rwandais du commerce et de l’Industrie, François Kanimba, qui a déclaré que les activités commerciales sont très denses entre les deux pays, a plaidé pour la mise en place d’un mécanisme devant mettre un terme aux injustices dont sont victimes des commerçants congolais et rwandais de part et d’autre de la frontière

De son coté, Aimé Boji Sangara a, quant à lui, rappelé que seul le gouvernement de la République, à travers le ministère du Commerce extérieur, reste le seul organe habileté à réglementer les importations et les exportations en RDC. Ne pas le savoir serait faire obstacle au développement du commerce transfrontalier et mettre en péril cette relation bilatérale entre la RDC et le Rwanda, a t il déclaré souhaitant que les dépôts et magasins situés de part et d’autre de la frontière entrez les deux pays servent des lieux de stockage des marchandises et non des points où s’organise la fraude. ACP/Fng/JGD/Fmb