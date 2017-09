Le développement durable de la RDC parmi les thématiques du Rapport national sur le développement humain 2016

Kinshasa, 28 septembre 2017 (ACP). –Le développement durable de la RDC est l’une des thématiques qui figure dans le Rapport national sur le développement humain 2016 qui a été lancé officiellement jeudi à Kinshasa par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze.

L’économiste principal du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Ernest Bamou, a déclaré que la problématique du développement durable de la RDC s’inscrit dans les équilibres à trouver entre le social, l’économie et l’immense atout environnemental du pays. Bamou a, dans une synthèse de ce document axé sur le thème : « Croissance inclusive, développement durable et défi de la décentralisation en République démocratique du Congo», fait l’état des lieux des progrès et tendances du développement humain dans le pays.

Au troisième chapitre du Rapport national sur le développement humain 2016 (RNDH-2016) consacré à cette thématique, le rapport fait état des défis que le pays doit relever. Il s’agit notamment de développer les modes de transport moins polluants pour éviter les maladies respiratoires et de lutter contre le changement climatique et d’accroitre l’accès à l’électricité devant réduire la déforestation et la dégradation des forêts dues à la production traditionnelle d’énergie et améliorer ainsi le mix énergétique. Il a suggéré que la protection de l’environnement soit l’affaire de tous et que tout le monde s’en approprie après sensibilisation de toute la société sur les enjeux de la protection de l’environnement et les effets du changement climatique.

En vue de diversifier son économie et face aux exigences de la protection de la diversité, la RDC, grâce aux atouts dont elle dispose a un autre défi, celui de développer l’écotourisme, porteur de nombreux emplois verts, souligne le rapport. ACP/Kayu/KGD