Le DG de la SNEL  à Yaoundé pour un Forum  sur l’énergie

Kinshasa, 12 Février 2017(ACP).-Le directeur général de la Société nationale d’électricité(SNEL), Eric Mbala Musanda, a quitté Kinshasa dimanche pour Yaoundé, au Cameroun, pour participer à la 3ème édition du Forum « Energie, Eau et Environnement » dans le cadre du Salon « Promote 2017 ». Le DG de la SNEL saisira cette occasion pour partager les expériences avec ses collègues chefs d’entreprises d’électricité, d’autant plus que la RDC accuse un faible taux de desserte en électricité, l’un des plus faibles de la région et de l’Afrique, moins de 10%.

Un autre point qui pourra également faire l’objet de discussion, le faible prix d’électricité en RDC ne permettant pas à cette ’entreprise publique de faire face aux charges d’exploitation et de développer les réseaux.

Face à un monde tourné vers les énergies renouvelables et photovoltaïques, le patron de la SNEL pourra tirer profit des expériences des autres pour booster ce secteur encore embryonnaire en RDC.

A ce sujet, M. Mbala a annoncé la semaine dernière la construction d’un parc solaire pouvant produire 1000 mégawatts dans l’ex province cuprifère du Katanga qui souffre d’un déficit d’énergie pour faire tourner les industries minières.

Dans le volet environnemental, le DG de la SNEL va faire connaître à la communauté énergétique africaine les difficultés de son entreprise liées à l’étiage sévère du fleuve Congo, principale source d’approvisionnement en eau de centrales hydroélectriques d’Inga. ACP/FNG/Kgd