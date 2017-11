Une dialyse peut se faire à base des produits naturels, affirme un phytothérapeute

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).– Une dialyse ou la purification du sang peut se faire à base des produits naturels, une procédure plus pratique ne présentant aucun inconvénient, a indiqué vendredi à Kinshasa, André Mvunda, phytothérapeute au cabinet le Rocher dans la commune de Matete, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon M. Mvunda, une bonne santé dépend de la qualité du sang, plus ce dernier est sale plus il ya un gros risque d’intoxication générale de l’organisme avec pour corollaire toutes les maladies dégénératives qui mènent à un vieillissement et une mort prématurés, car il est à la fois un véhicule de l’âme, il joue également le rôle de nourrice et d’éboueur pour les cellules du corps.

Le sang nourrit l’organisme en lui apportant des nutriments et oxygène possible. Il le débarrasse des toxines issues de l’activité cellulaire. Voilà pourquoi il est important de faire de temps en temps une dialyse naturelle pour s’assurer d’une manière préventive une bonne santé.

Il a recommandé une préparation des feuilles de gombo (dongodongo) et du citron vert. Cette préparation consiste à mettre dans une marmite 2 à 3 litres d’eau, quelques feuilles de Gombo frais et 5 citrons coupés en deux, faites bouillir le tout environ 15 à 20 minutes. Laissez refroidir puis boire une tasse de cette mixture le matin à jeune après l’avoir réchauffée légèrement jusqu’à l’épuisement de la quantité préparée. Le traitement est à renouveler une fois tous les trois mois. ACP/Fng/Mat/Wet