Dibumba se sépare dos à dos avec Don Bosco (1-1) à la LINAFOOT

Lubumbashi, 16 nov. 2017 (ACP).- L’AC Dibumba de Tshikapa s’est séparé dos à dos avec le CS Don Bosco de Lubumbashi, sur la marque de 1-1, jeudi au stade Frédéric Kibasa-Maliba de la commune de Kenya, à Lubumbashi, en match de la 2ème journée du 23ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), zone Centre-Sud.

Pour avoir installé son quartier général dans la capitale cuprifère, après avoir sollicité et obtenu la délocalisation de ce match qui aurait dû initialement se dérouler au stade des Jeunes, à Kananga, le représentant de la province du Kasaï a glané son deuxième point, le premier l’ayant été face à SM Sanga Balende 1-1, le dimanche 12novembre au stade Tshikisha, à Mbuji-Mayi.

Dauphin Noir a raison de Mont Bleu (1-0) dans la zone Est

Dans la zone Est, mercredi, l’AS Dauphin Noir de Goma a eu raison due FC Mont Bleu de la province de l’Ituri par 1-0, au stade les Volcans du chef-lieu du Nord-Kivu, dans le cadre également de la 2ème journée. L’unique but de la partie a été inscrit par Giresse Limbile (9ème).

En seconde explication, au même endroit, le DC Virunga de Goma s’est imposé face à l’AS Maniema Union de Kindu par 2-1, sur des buts de Christian Elengo (38ème) et Kavusa Moussa Titia (65ème) malgré l’égalisation obtenue dans l’intervalle par l’Ivoirien Mido (58ème) pour l’équipe du Maniema.

Toujours dans la zone Est, au stade de la Concorde, à Bukavu, l’OC Bukavu Dawa a battu le CS Makiso de Kisangani par 1-0, sur une réalisation de Daoudi Bagore (19ème).

Le classement provisoire de la zone Est pointe, en première position, l’AS Dauphin Noir de Goma avec 6 points. Elle est suivie du DC Virunga avec aussi 6 points, l’AS Maniema Union 3 point, le FC Mont Bleu 3 points. Bukavu Dawa, Umoja, Muungano et Makiso sont respectivement 5ème, 6ème et 7ème et 8ème. ACP/Fng/Yhm/May