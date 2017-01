Kinshasa, 16 janv. 2017 (ACP).- Le chef des travaux, Dr Thierry Bobanga Lengua du département de médecine tropicale de la faculté de médecine, a présenté samedi, à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), les difficultés dans la lutte contre le paludisme avec la moustiquaire imprégnée d’insecticides, lors de la soutenance de sa thèse d’agrégation intitulée «Caractérisation du complexe anophèles Gambiae et utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide en RDC».

Selon le récipiendaire, cette lutte connait encore plusieurs difficultés liées à son déploiement qui ne tient pas compte des vecteurs rencontrés dans les différents milieux ni de leur sensibilité aux insecticides. La rémanence ou plus exactement la bioefficacité de ces moustiquaires, a-t-il dit, n’est pas encore connue avant le déploiement et aucun suivi de celles-ci n’est mis en place.

Il a relevé qu’avant et après l’opération de distribution dans les ménages, les messages et les pratiques clés ne sont pas clairement enseignés à la population pour une meilleure protection et une utilisation optimale. «De 2004 à 2014, un accroissement notable de la disponibilité en moustiquaires imprégnées d’insecticides a été observé sans qu’elle n’atteigne le seuil de 80% exigé aussi bien pour la couverture effective que pour les places de couchage de tout comme l’utilisation par les groupes vulnérables», a poursuivi le récipiendaire.

Cette étude vise de dresser la cartographie des vecteurs incriminés dans la transmission du paludisme en RDC, leur sensibilité aux insecticides utilisés et de réaliser un état de lieux du déploiement de la moustiquaire imprégnée dans nos communautés de base.

Cette dissertation doctorale comme relevée par l’auteur, ouvre la voie aux études de durabilité de la moustiquaire imprégnée d’insecticides au niveau communautaire, la poursuite et l’extension de la surveillance de la résistance des vecteurs aux insecticides dans d’autres sites dans le pays en dehors de 16 sites étudiés.

Le recteur de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), le Pr Daniel Ngoma-Ya-Nzuzi, a conféré au lauréat le grade d’agrégé de l’enseignement supérieur en médecine, après l’appréciation des membres du jury.ACP/Kayu/JGD/FMB