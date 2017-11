Le directeur général ai de l’ACP en mission de service à Téhéran (Iran)

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- Le directeur général ai de l’Agence congolaise de presse (ACP), Justin Kangundu Khossy, a quitté Kinshasa jeudi, pour une mission de service à Téhéran, en République islamique d’Iran, en prévision de la signature d’un contrat de partenariat de trois ans entre l’ACP et l’Agence de nouvelles de la République islamique d’Iran (IRNA).

Les deux agences de presse vont s’engager, à travers ce contrat, à renforcer leur coopération ainsi que leurs relations professionnelles et ou industrielles en vue d’une meilleure performance de leurs services.

Au terme de ce protocole d’accord, les deux parties prendront également l’engagement de rendre gratuitement disponible, au profit de l’un et de l’autre, leurs services d’information en anglais et en français, via Internet.

Cet échange mutuel d’informations vaut aussi pour les photos et les clips d’actualités que les deux agences utiliseront pour leurs propres abonnés dans leurs pays respectifs et leurs sites web, qu’elles conviendront de ne pas fausser le contenu et les citations directes fournies.

Par ailleurs, les parties s’accorderont à limiter leurs responsabilités à la couverture, la collecte, l’édition et la diffusion d’informations nationales et internationales.

Des bureaux de représentation de ces agences de presse seront ouverts dans les deux pays, et l’obtention de visa de leurs correspondants sera assistée par l’une et l’autre.

Il sera aussi prévu dans cette close l’organisation des cours de formation à court et moyen terme à l’intention des journalistes. La partie IRNA sera représentée par son directeur général Mohammad Khodadi. ACP/Kayu/Wet