 Le directeur du PNLCT explique les conséquences du commerce illicite du tabac sur l’économie du pays

Kinshasa, 21 Fév. 2017 (ACP).- Le directeur du Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques (PNLCT), Rigobert Mbuyu Muteba Yambele, a expliqué mardi les conséquences du commerce du commerce illicite des produits du tabac sur l’économie du pays devant le ministre de la santé publique, Olys Ilunga Kalenga et tant d’autres personnalités nationaux qu’internationaux.

Selon le directeur du PNLCT, le commerce illicite du tabac est une mafia qui prive le trésor public des ressources financières importantes. Il a illustré ce cas par l’étude de Jeannine Cameron parue dans le journal britannique « The observer » montrant que comparativement aux 57 milliards de francs congolais des recettes perçues sur le tabac au profit du trésor public en 2013, la contrebande avait importé deux milliards de cigarettes et réalisé prés ni de 184 milliards de franc congolais rien qu’à l’Est de la RDC.

La RDC, a-t-il dit malgré la révision à la hausse des droits d’accises, le prix du tabac demeure toujours bas ce qui justifie la contrebande qui met en mal les mesures gouvernementales prises au sujet du tabac telles que recommandées par la Convention -cadre de lutte antitabac (CCLAT).

Ces mesures sont reprises dans l’article 18 de l’arrêté 010 du 19 juillet 2007 du ministère de la santé publique qui rend obligatoire l’identification des exploitants tabacicoles, l’enregistrement de toute marque de produits du tabac autorisés pour être consommés en RDC, l’octroie de l’acte de validation á ces marques ainsi que le protocole adopté le 22 novembre 2012 á Seoul par COP-5.

Importance du protocole de collaboration

Le protocole de collaboration du commerce illicite des produits du tabac vise la réduction de ce commerce et de ses effets. Il attend atteindre les bénéfices sur la santé et les finances en vue de protéger la santé et augmenter les finances publiques.

Ce protocole de collaboration peut réussir grâce au respect par les tabacicoles, industrie du tabac, aux mesures gouvernementales. Il peut aussi réussir si les services publics opérant aux frontières travaillent ensemble, en harmonie, dans une multisectorialité en échangent des infos pertinentes et fiables.

Il a à cet effet formulé plusieurs recommandations, notamment augmenter régulièrement les droits d’accises sur le tabac pour augmenter le prix au consommateur, prendre une loi des finances qui fixe le taux des taxes et amandes à percevoir sur le tabac à l’initiative du ministère de la santé publique, bénéficier de l’appui du gouvernement et des partenaires, interdire toute interférence de l’industrie du tabac dans le protocole CCLAT et procéder par des études et à des évaluations périodiques tous les six mois pour contrôler ce secteur. ACP/Fng/May