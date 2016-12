Les directives de la CAF aux médias nationaux pour la CAN-Gabon 2017

Kinshasa, 26 Déc. 2016 (ACP).- Les directives de la Confédération africaine de football (CAF) aux responsables médias des Fédérations nationales membres appelés à couvrir la phase finale de la 31ème Coupe d’Afrique des nations, ont constitué le sujet de la restitution de l’officier media de la FECOFA (Fédération congolaise de football association), Jerry Gérard Désiré Angengwa Agbeme, lundi au siège de cet organe faîtier national, dans la commune de la Gombe.

Jerry Gérard Angengwa a rendu à l’intention des journalistes sportifs, présents à Kinshasa, la matière apprise lors de l’Atelier de renforcement des capacités des responsables médias des associations membres de la CAF, auquel il avait pris part au Centre d’excellence de Mbankomo, au Cameroun, du 13 au 16 décembre 2016.

Selon lui, les participants venus de tous les pays qualifiés pour la CAN-Gabon 2017 avaient planché sur ce qui suit : «Evaluation des implémentations suite au séminaire de décembre 2014», «Présentation du calendrier 2017 de la CAF, des compétitions et des principes généraux de la procédure d’accréditation aux compétitions de la CAF», «Règlement marketing et médias des compétitions de la CAF : Coupes d’Afrique des nations et interclubs», «Présentation du portail internet de la CAF», «Considérations générales des opérations médias lors des compétitions de la CAF : principes, conduite et challenge», «Comment accroître la visibilité de la Fédération nationale sur les réseaux sociaux», «Mise à jour de la page de la Fédération nationale sur le site internet de la CAF», «Réseau média de la CAF : présentation, objectifs, fonctionnement, perspectives». ACP/Kayu/JGD