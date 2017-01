Les dirigeants sportifs de l’EUFKIS appelés à sauvegarder le stade Lumumba à Kisangani

Kisangani, 24 Janvier 2017 (ACP).- le chef de division provinciale des sports et loisirs, Justin basumukangi a appelé le week – end tous les dirigeants des clubs à éduquer leurs supporters au fair – play et à la protection du stade Lumumba, l’unique patrimoine sportif boyomais, a constaté l’ACP. Le chef de division provinciale des sports et loisirs a, au cours d’une causerie morale avec les dirigeants des clubs, émis le vœu de voir l’Entente urbaine de Football de Kisangani «EUFKIS» sanctionner les clubs et les fanatiques, auteurs des actes inciviques qui contribuent à la destruction des installations du stade Lumumba.

Le stade Lumumba réhabilité en 2009 connait à nouveau d’intenses travaux de réhabilitation sous le financement de l’hôtel de ville de Kisangani. ACP/Mat/JGD/Fmb