Des dispositions pour la sécurité et la paix pendant les festivités de fin de l’année en Ituri

Bunia, 24 Déc. 2016 (ACP).- Le commissaire provincial de la Police nationale congolaise de l’Ituri, le général Joseph Alimasi a annoncé, vendredi au cours d’une parade de toutes les unités de la police, plusieurs dispositions secrétaires pour sécuriser la population et ses biens avant pendant et après la période de festivités de fin de l’année.

Il a cité notamment l’intensification de patrouilles, de tournées et l’occupation des points chauds et vitaux avec le renforcement de l’effectif à engager, la protection de bâtiments et institutions de l’Etat, la sécurité de requérants et le renforcement de service de garde dans le but a-t-il souligné de garantir la paix et la tranquillité.

Le général Joseph Alimasi a par la même occasion rappelé à l’intention de tous les policiers, d’une part la mission principale de la police qui est de sécuriser les personnes et leurs biens dans le strict respect de droits humains, et de l’autre l’apolitisme qui caractérise ce corps de sécurité sensé protéger tout Congolais de manière indiscriminée avant d’exhorter ses éléments de garnison de Bunia ainsi que ceux de commissariats territoriaux à une vigilance tout à azimut.

Pour tout besoin de l’intervention de la police en cas d’un cas de l’insécurité, deux numéros verts sont ouverts 24h/24 au 0811050013; 0970038607 en faveur de la population où les appels sont gratuits, souligne-t-on. ACP/ZNG/Kgd