Disputes de puits de diamant au polygone privé de la MIBA entre creuseurs clandestins

Mbuji-Mayi, 17 avril 2017 (ACP).- Les creuseurs clandestins non armés et ceux armés communément appelés suicidaires, qui opèrent au polygone privé de la Minière de Bakwanga (MIBA), se disputent depuis quelques semaines, jusqu’au prix du sang, des puits riches en diamant, mettant ainsi en insécurité les agents de sécurité régulièrement placés par la société.

Les « suicidaires » qui sont porteurs d’armes de guerre, sont organisés en espion pour découvrir des puits rentables, avant d’effectuer des descentes punitives pour s’approprier le travail fait par l’autre groupe de clandestins.

Face à cette situation qui met en péril la sécurité du patrimoine de la MIBA, les membres du comité de gestion et les autorités militaires et policières, s’organisent pour mettre des dispositifs importants pour déloger les deux groupes du polygone et barricader toutes les entrées. ACP/Fng/Kayu/May