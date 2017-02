Distribution de  l’ aide  humanitaire au Soudan du Sud

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Le président soudanais Omar el-Béchir a ordonné aux autorités de faciliter la distribution d’aide humanitaire internationale au Soudan du Sud voisin frappé par la famine, a indiqué le ministre des Affaires étrangères cité vendredi par l’AFP.

Lundi, le gouvernement du Sud-Soudan a déclaré l’état de famine dans plusieurs zones du pays. Plus de 100.000 Sud-Soudanais sont touchés, selon des organisations liées à l’ONU. « Le président Omar el-Béchir a ordonné aux autorités soudanaises d’offrir tous les services nécessaires pour garantir que l’aide humanitaire arrive au Soudan du Sud par le territoire soudanais », a déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Ibrahim Ghandour.

Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de trois millions de déplacés, malgré le déploiement de quelque 12.000 Casques bleus. Plus de 300.000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan depuis le début de la guerre, selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Par ailleurs, les organisations humanitaires ont déploré une famine causée par l’homme, les combats ayant obligé nombre de Sud-soudanais à fuir leur foyer et fait chuter la production agricole. Le président du Soudan du Sud Salva Kiir a promis mardi qu’un accès sans restriction serait accordé aux humanitaires. ACP/Fng/Kayu/KGD