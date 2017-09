Distribution des fournitures scolaires aux albinos par la fondation Mwimba Texas à Kinshasa

Kinshasa, 02 Sept. 2017 (ACP).- Le sportif Mwimba Texas, président de la Fondation portant son nom, a procédé vendredi à la distribution des fournitures scolaires aux enfants et adolescents albinos et à d’autres vulnérables en âge de scolarité en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018, au cours d’une cérémonie organisée au Jardin botanique de Kinshasa.

Ces fournitures scolaires sont essentiellement composées des cahiers, de lattes, des stylos et des crèmes solaires destinés aux albinos pour la protection de la peau contre les rayons solaires.

Mwimba Texas a à l’occasion salué le climat de collaboration qui règne entre son organisation et les autres ONG d’encadrement des albinos, notamment la Fondation Gertler qui a contribué à l’organisation de cette cérémonie, en invitant les autres structures à se joindre à eux, pour relever ensemble les difficultés multiformes qui guettent la communauté des albinos. Laquelle communauté lutte au quotidien pour sa valorisation, son intégration et son émergence parmi les populations d’autres races.

De son coté M. Gorby Kabengele, représentant des bénéficiaires, a remercié la Fondation Mwimba Texas et ses partenaires pour l’assistance morale et matérielle leurs apportées, car le geste posé, les encourage à poursuivre avec plein d’énergie et de responsabilité leurs études respectives.

Les nouveaux diplômés des examens d’Etat 2016-2017 membres de cette organisation ont bénéficié d’une bourse collective pour poursuivre leurs études universitaires. ACP/Fng/Yhm/May