Divergences au sein de l’opposition congolaise sur les élections à Brazzaville

Kinshasa, 17 Janv. 2017 (ACP).- Le gouvernement de la République du Congo a annoncé l’organisation cette année une série d’élections pour renouveler l’Assemblée nationale, le Sénat et élire les maires de communes.

Selon La Voix de l’Amérique, l’opposition a fait apparaître dès cette annonce ses divergences pour la participation ou non à ces scrutins, mais la société civile appelle à l’apaisement pour éviter toute violence électorale.

Pour Clément Mierassa de la Fédération de l’opposition, une plateforme regroupant l’Initiative pour la démocratie congolaise (IDC), le Front pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratie (FROCAD) et la composante Jean Marie Michel Mokoko (CJ3M), il faut d’abord régler certains préalables.

« Le découpage électoral, par exemple, a été évoqué dans différents dialogues, mais jamais appliqué. Il est quand même anormal que la Bouenza, qui est le département le plus peuplé, ait moins de circonscriptions que les Plateaux qui a quasiment la moitié de la population de la Bouenza », indique Clément Mierassa, invitant par ailleurs à « regarder froidement cette question dans un dialogue ».

Et pourtant, une autre aile de l’opposition, incarnée par le ministre Nick Fylla estime qu’il faut dès maintenant aller aux élections. Il s’agit de la Convention pour l’opposition et républicaine (COPAR). Son porte-parole Bonaventure Boundzika indique même que leur ambition est d’arracher, à l’issue de ces élections législatives, le poste de chef de file de l’opposition.

« C’est une guerre interne et le peuple tranchera. Il ne s’agit pas d’une personne qui sort de chez lui et se réclame du chef de l’opposition, non », clame Bonaventure Boundzika.

Ce point de vue est partagé par l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), la principale formation de l’opposition. ACP/Mat/Wet