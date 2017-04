Dix mille titres de  liqueurs impropres à la consommation détruits à Butembo

Butembo, 08 Avril 2017 (ACP).- Plus de mille cartons des liqueurs frappés d’interdiction de commercialisation et de consommation sur toute l’étendue de la province du Nord-Kivu ont été incinérés deux jours durant à Matembe, un quartier de la commune Vulamba.

La mesure de la destruction de ces liqueurs a été prise par l’autorité urbaine, conformément à l’arrêté ministériel N°003/MIND/IND-ECONOT/2010, N°014/CAB/MIND/IND/2010 et 002/CAB/MIN/COMPE/2010 portant nouvelles dispositions relatives à la production, l’importation, la certification et la commercialisation d’alcools, eau de vie et liqueurs.

Le maire de Butembo, Sikuly’Uvasaka Makala, de concert avec les membres du comité urbain de sécurité, dit qu’il est de son devoir d’exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de sa hiérarchie et ce, référence faite à la lettre N°01/147/CAB/GP-NK/2017 du 11 février 2017 du gouverneur de province du Nord-Kivu portant interdiction de commercialisation et de consommation de certaines liqueurs en province du Nord-Kivu et la réquisition d’information et les mandats de perquisition du Procureur près le Tribunal de Grande Instance.

Cette opération menée sous l’impulsion du président du comité urbain de sécurité a été saluée par l’Union de la jeunesse catholique (U.J.C) qui, il y a peu, a exprimé son inquiétude sur la prolifération des marques de boissons, dont 350 importées ont été dénombrées et soixante dix (70) de fabrication locale.

C’est à ce titre que cette coopération a conseillé aux opérateurs économiques de s’orienter dans d’autres domaines d’investissement. De sa part, Elie Kwiravusa de la société civile souhaite que cette action ne soit pas la dernière et plaide pour le renforcement de la logistique et les moyens financiers à la commission chargée d’exécuter la mesure du Gouverneur de Province du Nord-Kivu.

Notez qu’autour de ce dossier, les délégués des propriétaires de ces boissons de la mort on tenté corrompre le Maire de la ville en lui octroyant une somme de cinq cent dollars. Sikuly’Uvasaka Makala qui considère ce cadeau empoisonné d’argent sal l’a remis au service de finance de Hôtel de ville qui l’a versé au compte du Trésor public à la TMB.

A titre de rappel, retenez que le Chef de l’exécutif provincial du Nord-Kivu Julien Paluku Kahongya a frappé d’interdiction de vente et consommation treize marques des liqueurs nuisibles à la santé humaine selon l’analyse chimique du laboratoire de l’Office Congolais de Contrôle. ACP/Zng/JGD