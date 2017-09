Dix sept objectifs à réaliser dans le Programme de l’ONU-Femmes sur l’égalité du genre

Kinshasa, 14 sept. 2017 (ACP).- Dix sept (17) Objectifs de développement durable(ODD) accompagnent la réalisation d’ici 2030 du Programme de l’ONU-Femmes sur l’égalité des sexes en droits, dans l’optique de la transformation qualitative du monde, indique le Rapport 2015-2016 de cette structure onusienne remis jeudi à l’ACP.

Selon la source, l’accent a été mis sur 5 (cinq) ODD visant la concrétisation de ce type d’égalité et l’autonomisation de la femme et de la fille ainsi que la réduction des inégalités au niveau de différents pays membres des Nations Unies.

Le document note que ces données orienteront les pays dans la lutte contre les différentes formes de discriminations et vers l’éradication de violences, en vue de permettre à la femme de faire entendre sa voix et de faire son choix pour accéder aux opportunités et à des ressources au même titre que l’homme.

Ce rapport signale également que d’autres ODD se focalisent notamment sur l’élimination de la pauvreté et offrent les garanties des droits à l’emploi, à la santé, à l’eau, à la justice et aux milieux assainis (villes durables).

ONU-Femmes mène aussi des plaidoyers et travaille en synergie avec certaines organisations onusiennes, la société civile et les gouvernements du monde, pour un aboutissement heureux de ce programme, rappelle la source. ACP/FNG/Kayu/Wet