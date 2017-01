La DJDL au secours des prisonniers et vieillards de Kabinda

Kabinda, 14 janv. 2017 (ACP).- La Dynamique des jeunes pour le développement de Lomami (DJDL) a posé des actions de charité cette semaine, à la prison centrale de Kabinda et à l’hospice des Vieillards installée à la paroisse Sainte Marie du chef-lieu de la province, a appris l’ACP.

Les jeunes de cette association se sont rendus à la prison centrale pour remettre aux pensionnaires un kit de lavabo et de la farine de maïs et de manioc, dans le but de permettre aux détenus d’avoir de la nourriture en ce début de l’année pour bien fêter. Le don de farine est arrivé à point nommé pour aider les prisonniers tant soit peu, et ce programme pourra être renouvelé dans l’avenir pour assurer une bonne santé des compatriotes en détention.

A l’hospice des vieillards de la paroisse catholique Sainte Marie, les membres de la Dynamique des jeunes pour le développement de Lomami ont apporté un don des vivres constitué essentiellement de la farine de maïs et du sel, ainsi que de non vivres.

Ils ont par ailleurs organisé une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles, les avortements provoqués et la transmission du VIH/SIDA dans certaines écoles de la place. Aussi, ont-ils pris une part active à la campagne de lutte antiérosive sur la ville de Kabinda, en mettant à disposition, des sacs vides aux équipes de terrain.

Dans ses actions humanitaires, la DJDL a eu des contacts avec des personnes vivant avec handicap, à qui ils ont remis des boîtes et des caisses pour poser les pieds. Expliquant le bien fondé de cette action, le président de cette dynamique, Me Alain Musengie a indiqué que cela permet de lutter contre la clochardisation et la mendicité dont sont victimes cette catégorie de personnes au sein de la communauté. Ainsi, l’association a-t-elle pensé à offrir une activité génératrice des revenus pour les occuper. ACP/ZNG/Kgd