Donald Trump accuse Barack Obama de l’avoir mis sur écoute

Kinshasa, 05 mars 2017 (ACP).- Le Président américain Donald Trump a accusé, sur twitter, son prédécesseur Barack Obama de l’avoir mis sur écoute durant l’élection présidentielle, ont rapporté dimanche des médias occidentaux.

Donald Trump a assuré dans plusieurs tweets samedi que son prédécesseur à la Maison Blanche l’aurait placé sur écoute lors de la fin de la campagne électorale. L’accusation est extrêmement grave et Trump qualifie Obama de « personne malfaisante (ou malade) », mais on n’a pas plus d’information pour le moment.

Ce que l’on sait, c’est que Donald Trump continue de dicter le tempo médiatique avec ses tweets envoyés à l’aube. L’ancien Président américain Barack Obama n’a jamais ordonné la mise sous surveillance d’un citoyen américain, a affirmé samedi son porte-parole.

Donald Trump a lancé cette accusation dans une série très matinale de tweets, sans donner de détails ni de preuves. Il a reproché à son prédécesseur à la Maison Blanche d’être une « personne malfaisante (ou malade) ».

« Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire », a écrit le président des Etats-Unis. « C’est du maccarthysme », a-t-il commenté, en référence à la traque des militants et sympathisants communistes aux Etats-Unis dans les années 1950.

Donald Trump ne se prive pas non plus de faire un parallèle entre le Watergate, l’affaire qui a fait chuter le Président Richard Nixon dans les années 70, et ses « découvertes », à 6h du matin, qui lui font penser qu’il a été mis sur écoute par Barack Obama.

« Il a franchi une ligne rouge »

Selon le professeur d’Histoire et spécialiste des Etats-Unis, Corentin Sellin, un palier a été franchi. « Donald Trump a même franchi une ligne rouge », estime-t-il. « D’une part, il s’en est pris à son prédécesseur. Or c’est une tradition aux Etats-Unis que le président respecte, voire de complicité républicaine, son prédécesseur. Et là, Donald Trump accuse Obama de l’avoir fait écouter dans son quartier général à la Trump Tower. C’est une véritable rupture par rapport à cette tradition de cordialité entre présidents. »

En effet, non seulement le président rompt avec cette coutume, mais il rompt aussi avec « son essai de présidentialisation qui avait commencé en début de semaine lors de son discours au Congrès où il était apparu pour la première fois endossant le costume d’un président au-dessus de la mêlée et depuis lors il avait essayé de moins tweeter.

Or ce matin à 6h30 un samedi, le président des Etats-Unis ne trouve rien de mieux à faire que d’attaquer son prédécesseur et de l’accuser de forfaiture, cela est totalement inédit. On peut penser que Donald Trump a de nouveau franchi un palier ».

« Le président Obama, ni aucun responsable de la Maison Blanche, n’ont jamais ordonné la surveillance d’un quelconque citoyen américain », a indiqué Kevin Lewis, porte-parole de Barack Obama, dans un communiqué succinct, démentant les accusations du président Donald Trump, selon lesquelles son prédécesseur l’avait fait mettre sur écoute avant l’élection. ACP/Zng/May