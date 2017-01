Donald Trump décide de confier la gestion de ses entreprises à ses fils

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP/FAAPA).- Le Président élu Donald Trump a pris, mercredi, la décision, lors de sa première conférence de presse avant son investiture, le 20 janvier prochain, de confier son entreprise «Trump Organization » à ses fils pour « éviter des conflits d’intérêts », rapporte la FAAPA citant jeudi l’agence ivoirienne de presse (AIP).

Donald Trump a affirmé, lors de sa première conférence de presse à la Trump Tower, au cœur de Manhattan, sa volonté de servir le peuple américain exclusivement. « Je pourrai diriger mon entreprise et le pays, mais je ne le souhaite pas », a-t-il déclaré. Pour le futur 45ème Président américain, sa nouvelle fonction ne lui permet plus de diriger son entreprise et le pays simultanément.

Selon son avocate, Sheri Dillon, qui est intervenue lors de cette rencontre avec les médias américains, la gestion de ses entreprises sera confiée à ses fils Eric et Donald Trump. « Le président renoncera à toutes les charges qu’il occupe dans le groupe Trump » a-t-elle déclaré.

Cette conférence de presse du président élu des Etats-Unis, devant les médias américains, se tient dans un environnement politique marqué par le rapport des renseignements américains sur des piratages des données du parti démocratique américain par la Russie. Ces piratages auraient influé sur le bon déroulement de l’élection présidentielle américaine, indique-t-on. ACP/Kayu/Wet