Dossier de la Rédaction : à propos du manifeste du citoyen congolais de Paris

Il faut d’abord savoir que depuis que le vent de la démocratie souffle sur le pays, les congolais sont coutumiers de débats passionnés s’agissant des enjeux qui concernent les affaires nationales. Ceci n’est donc pas un fait nouveau ou un acte à condamner de prime abord au regard du principe de la liberté d’expression tout comme de celle de réunion qui sont des droits garantis par notre constitution.

Toutefois, cette manie de plus en plus récurrente qui consiste pour certains de nos compatriotes à exporter sans cesse le jeu politique interne et à rêver hors des frontières nationales, des solutions «prêt-à-porter» supposées faire le bonheur du peuple congolais sans lui, cette manie donc est une incongruité qui mérite interrogation 57 ans après l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale.

Contrairement aux autres messes basses analogues qui ont eu lieu ces derniers mois avec des messages subliminaux, celle-ci affiche clairement un objectif consistant à obtenir la fin inconditionnelle de l’exercice de ses fonctions par le Président de la République, en dépit du prescrit de la Constitution en vigueur qui en son article 70, stipule clairement qu’en RDC, un Président ne cesse d’exercer ses fonctions qu’à l’installation d’un nouveau Président élu. Cette exigence qui viole la constitution ne serait donc ni plus ni moins qu’un coup d’Etat, un putsch visant à renverser les institutions du pays, en commençant par la première d’entre elles.

Sans s’attarder outre mesure sur cette lecture manifestement erronée de l’article 64, il faut dire simplement que le bon sens commande que l’on n’isole pas un principe constitutionnel des autres soubassements de cette Loi fondamentale et que l’on ne prenne pas prétexte d’un procès d’intentions pour justifier la violation de la constitution que l’on prétend par ailleurs défendre.

Alors que le fonctionnement des institutions de la République et le sort de leurs animateurs sont justement réglés par la constitution ; dès lors qu’un consensus politique s’est dégagé du double dialogue à la cité de l’OUA et au Centre Interdiocésain pour baliser le chemin vers des élections apaisées et transparentes en totale conformité avec la constitution, cette attitude radicale et équivoque qui consiste à remettre en question un processus suffisamment avancé qui doit amener à une alternance démocrate et pacifique du pouvoir, est contradictoire et suspecte.

Du reste, suivant cette « stratégie du chaos » qui ne peut se traduire que par l’abrogation subséquente de la loi fondamentale actuelle, l’on peut légitimement se demander en vertu de quel texte et sur quelle base le fameux manifeste de Paris entend s’appuyer pour exiger une transition excluant le chef de l’Etat en exercice que prône ses signataires !

Il faut que les auteurs de ce texte se remémorent notre Héros National Patrice Lumumba qui, dans sa clairvoyance a, peu avant son martyre, invité des Congolais à écrire leur Histoire en RDC et non à Bruxelles, à Paris ou à New-York.

Le dialogue étant vertu partagée par la grande majorité des congolais, il est de bon aloi que ceux qui s’agitent loin de la mère-partie se prennent et adhèrent avec réalisme à ce schéma qui est le mieux-disant et qui a fait ses preuves, car, il continue son bonhomme de chemin en dépit des rumeurs et des humeurs en sens divers. Les élections sont inéluctables, faisons confiance à la CENI pour nous y conduire dans la paix et la sérénité. C’est uniquement de cette manière qu’il nous sera possible d’engager les efforts pour relever le défi du développement.

Toute autre démarche sera suicidaire pour notre Nation et pour ce peuple dont tout le monde s’improvise porte-parole. C’est le cas notamment de ces affrontements fratricides vers lesquels certains acteurs étrangers nous poussent à leur propre profit. Rédaction ACP