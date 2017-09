Dossier nord-coréen : Xi Jinping appelle Macron à apaiser la situation

Kinshasa, 08 sept. 2017 (ACP).- Lors d’un appel téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, le Président chinois Xi Jinping a appelé vendredi la France à contribuer à l’apaisement de la crise avec la Corée du Nord, a rapporté la télévision chinoise cité par l’AFP.

« La Chine espère que la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, jouera un rôle constructif pour apaiser la situation et relancer le dialogue dans le dossier nord-coréen », a déclaré M. Xi, selon des propos rapportés par la chaîne publique CCTV.

Comme il l’avait déjà déclaré quelques heures plus tôt à la chancelière allemande Angela Merkel, le Président chinois a répété que son pays souhaitait « la dénucléarisation de la péninsule coréenne ». « La question coréenne ne peut être résolue que par des moyens pacifiques, par le dialogue et des consultations », a-t-il ajouté. Selon l’Elysée, les deux dirigeants « ont rappelé la condamnation par la communauté internationale des provocations nord coréennes ».

« Celles-ci appellent de nouvelles pressions de la communauté internationale dans le but de ramener Pyongyang à la négociation et éviter de dangereuses escalades », a déclaré Emmanuel Macron à son homologue chinois, selon l’Elysée. La Chine et la France sont toutes les deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, auquel les Etats-Unis ont soumis un nouveau projet de sanctions de la Corée du Nord, à la suite du puissant essai nucléaire mené dimanche par ce pays. Ce projet prévoit entre autres un embargo sur les ventes de pétrole au régime de Kim Jong-Un.

Ce projet est soutenu par la France et le Royaume-Uni. Les Etats-Unis souhaitent passer au vote dès lundi, mais la Russie comme la Chine insistent sur le dialogue avec le pouvoir nord-coréen et soulignent que de nouvelles sanctions ne suffiront pas à obtenir la fin du programme nucléaire de Pyongyang.