Dragons Bilima-Rojolu et Motema Pembe-Ndombe samedi à la LINAFOOT

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Les matches AS Dragons/Bilima – SC Rojolu et DC Motema Pembe – AS Ndombe sont au programme, samedi au stade des Martyrs à Kinshasa, pour le compte de la 13ème journée, zone Ouest, du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Dimanche 25 février dans les mêmes installations, l’occasion sera donnée à Racing Club Kinshasa et à l’AS Veti Club de Matadi de s’expliquer, avant le derby local entre Shark XI FC et l’AS V. Club.

Toutes ces rencontres sont sans enjeu d’autant plus que le sort pour la phase du play-off est déjà scellé. L’AS V. Club (37 points), le DC Motema Pembe (35 points) et le FC Renaissance du Congo (31 points) sont les élus de la dernière phase du championnat nationale.

Dans la zone Centre-Sud, le TP Mazembe en découdra avec le CS Don Bosco, dimanche dans son stade de la commune de Kamalondo, pour le compte de la 14ème journée.

D’autre part, le FC Dibumba et Lubumbashi Sport se sont neutralisés par 1-1, jeudi au stade des Jeunes de la commune de Katoka, à Kananga, pour le compte de la 14ème journée.

Les deux équipes restent sur leurs positions initiales de 6ème avec 18 points, pour Lubumbashi Sport, et 8ème avec 13 points, pour Dibumba, dans un groupe que domine Sanga Balende avec 39 points.

Dans la Zone Est, Bukavu Dawa accordera son hospitalité au CS Makiso de Kisangani, dimanche au stade de la Concorde de Kadutu, à Bukavu, alors le FC Bilombe de Kindu fera de même pour le DC Virunga de Goma, au stade Lumumba. ACP/Fng/Kayu/KGD