La DRHKAT ressort de Sakania- Pweto satisfaite de l’appropriation du système déclaratif par les assujettis

Sakania, 26 Avril 2017 (ACP).- Le responsable de la Direction des recettes du Haut- Katanga (DRHKAT, ressort de Sakania-Pweto basé à Kasumbalesa, M. Toto Chansa Ilunga se dit satisfait de l’appropriation du système déclaratif observée dans le comportement des assujettis relevant de son service.

Selon lui, beaucoup d’assujettis ont répondu favorablement aux recommandations issues des campagnes de sensibilisation initiées récemment par son bureau, dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et de la présentation de notre système fiscal qui est déclaratif.

A ce sujet, il est constaté que les assujettis ont pris l’habitude de s’acquitter de leur devoir sans contrainte, ni pénalité, même dans les entités où certains impôts et taxes n’étaient jamais perçus, comme les cas d’impôts sur les revenus locatifs, l’impôt foncier, la vignette et autres taxes dans les entités décentralisées et déconcentrées.

Cette attitude positive a permis à ressort d’atteindre les assignations dans la maximisation des recettes à plus de 90 %, une performance qui n’était pas facile, mais rendue possible grâce à la sensibilisation des assujettis, à l’encadrement social du personnel de ce ressort.

Le responsable de ce ressort, M Toto Chansa Ilunga vient d’être plébiscité meilleur travailleur sur fond du prix « Kazi Bora » par l’ONG Front Médiatique pour le Renouveau.

ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb