Dura lex tenu en échec (1-1) par l’As Balance au tournoi de la Lisped.

Kinshasa, 28 août 2017 (ACP).- Dura lex du barreau de Matete a été tenu en échec (1-1) par l’As Balance du barreau de Gombe dimanche au stade Père Raphael, au tournoi de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme (LISPED).

Le FC Dura lex a été le 1er à ouvrir le score sur pénalty en premier mi-temps par Me Edo Badibanga tandis que Me Marcel Kabeya de l’As Balance a rétabli la pendule à l’heure en seconde période sur penalty.

Les poulains du coach Adiya du FC Dura lex ont fini la rencontre à 10 à la suite d’un carton rouge infligé à Me Djo Matulu.

Le coup d’envoi de cette 11ème édition du tournoi de football « Justice loisir » qu’organise la ligue sportive pour la promotion et la défense des Droits de l’Homme (Lisped),a été lancé par le vice ministre de l’Habitat, Willy Bolio, en présence du représentant du ministre des Sports et Loisirs et d’autres invités considérés.

Ce tournoi, a déclaré Me Alain Makengo, est placé sous le signe du Fair-play et du non à la violence. ACP/Fng/F/Yoh/Bsg/May