Pour la durabilité des infrastructures routières à Lomami

Ngandanjika, 13 avril 2017 (ACP).- Le coordonnateur de la commission provinciale routière (CPR) au Kasaï-Oriental, dans son ancienne configuration, appelle le gouvernement de la province de Lomami à mettre en place des moyens adéquats pour assurer la pérennisation des infrastructures routières réhabilitées par l’agence belge au développement, CTB, à travers son programme de désenclavement dans le Kasaï Oriental (PRODEKOR) dans cette partie de la RDC.

Dans une déclaration à la presse mercredi à l’issue de l’atelier de concertation sur la durabilité des infrastructures routières organisé à Ngandanjika, le coordonnateur de la CPR, M. Charles Muanza a indiqué avoir constaté qu’après réhabilitation, l’entretien ne suit pas, on ne respecte pas les normes et on ne met pas assez des moyens pour pérenniser l’état des infrastructures routières. Selon lui, cette situation contraint de revenir sur les mêmes tronçons.

Cet atelier de concertation a débouché sur la mise en place d’un certain nombre des résolutions à soumettre à l’autorité provinciale à qui revient la dernière décision pour l’adoption de mécanismes de durabilité des infrastructures routières, après le départ des partenaires. Parmi les résolutions, l’on cite le respect des barrières de pluies, le tonnage des véhicules et l’appropriation des actions par les populations bénéficiaires.ACP/FNG/Kayu/KGD