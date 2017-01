La Dynamique des Jeunes Volontaires du Haut Katanga déterminée à accompagner le gouverneur Jean Claude Kazembe

Lubumbashi, 1er Janvier 2017 (ACP).-Une délégation de la Dynamique des Jeunes volontaires du Haut Katanga, une ONGD d’encadrement de la Jeunesse basée à Lubumbashi, conduite par son coordonnateur Me Emmanuel Kupa, a réaffirmé, samedi au gouvernorat de province, son soutien total et son accompagnement au gouverneur de la province M. Jean Claude Kazembe Musonda, dans les actions qu’il mène pour le développement et la reconstruction de la province.

C’était au cours d’une audience auprès de l’autorité provinciale à l’occasion de la présentation de message des vœux de fin d’année et de nouvel an. Dans son mot circonstance, le gouverneur de la province a salué cette initiative combien louable de la Dynamique des Jeunes Volontaires du Haut Katanga qui veut créer de l’emploi et soutenir les efforts du chef de l’État Joseph Kabila Kabange dans le cadre de la révolution de la modernité.