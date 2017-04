Echange à Lubumbashi entre les membres du jury et les journalistes participants du concours sur la francophonie et la diversité culturelle

Lubumbashi, 05 Avril 2017 (ACP).-Les membres du jury et les journalistes ayant participé au concours organisé par le bureau Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi et l’Union congolaise des femmes de médias (UCOFEM) au mois de mars dernier, ont échangé mardi au bureau Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi sur la qualité des reportages produits sur le thème « francophonie et diversité culturelle ».

Le président du jury, le professeur Kasongo Mwema a déploré le niveau en dessous de la moyenne de la qualité des reportages réalisés en rappelant que le reportage est un genre journalistique qui a ses propres règles dont le plan de rédaction constitué de l’attaque, du développement et de la chute.

Quant au premier membre du jury, le professeur Jacky Mpungu, il a exhorté les journalistes de Lubumbashi à fréquenter les bibliothèques en catégories à savoir la presse écrite, la presse en ligne, la télé et la radio ont chacun leurs règles d’écriture.

Le deuxième membre du jury, le directeur provincial de l’ACP/Katanga, M. Fortunat Shimba Muteba a également fustigé la qualité médiocre du travail des journalistes de Lubumbashi. Il s’est déclaré déçu par le travail de la majorité de participants, qui ont présenté un reportage présentant beaucoup de lacunes sur les plans de la grammaire française, de la syntaxe et ils ont présenté des histoires qui n’on rien à avoir avec un reportage. Il a invité tous les journalistes à redoubler d’efforts afin de faire mieux aux prochaines éditions de ce concours organisé pour assurer la promotion de la francophonie.

Auparavant, la coordinnatrice du concours, Mme Godelive Nyemba, secrétaire de l’UCOFEM, avait félicité la quarantaine des journalistes pour leur participation au concours. La cheffe du bureau Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi, Mme Annie Kabeya, s’est déclarée fière d’avoir été avec les journalistes à la base de cette activité. ACP/ZNG/Kgd