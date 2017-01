Échange de vœux de nouvel an 2017 entre le gouverneur du Haut Katanga et les membres de son cabinet

Lubumbashi, 1er Janvier 2017 (ACP).-Les membres du cabinet du gouverneur du Haut Katanga et le personnel d’appoint conduits par le directeur du cabinet, M. Jacques Kyabula katwe, ont présenté, samedi au gouvernorat de province, leurs vœux de bonheur, de longévité et de plein succès pour l’an 2017 au gouverneur de province, M. Jean Claude Musonda et à au vice-gouverneur de province, Mme Bijou Mushitu Kat.

Dans son adresse au cours d’une cérémonie festive organisée dans le jardin de la résidence officielle du gouverneur de province, le directeur de cabinet a souligné le caractère exceptionnel du parcours et du travail abattu par les membres du cabinet aux cotes du gouverneur du Haut Katanga, parcours et travail qui ont produit de nombreuses réalisations en faveur des population de la province cuprifère.

Il a souligné que le temps passé aux cotes de gouverneur et vice-gouverneur du Haut Katanga a été une école politique pour lui et tous les membres du cabinet. Pour sa part le gouverneur du Haut Katanga a exhorté ses collaborateurs à redouble les efforts pour la poursuite de l’exécution de son programme de développement de la province.